هل انتهى الخلاف؟.. أحمد العوضي يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد الاعتذار

رد الفنان أحمد العوضي على اعتذار الفنان محمد رمضان، بعد التعليقات المتبادلة بينهما خلال الأيام الماضية، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا تقبله لاعتذاره، قبل أن يتطرق إلى تفاعل الجمهور مع مسلسله الجديد «سلطان الديب».

ونشر أحمد العوضي ردًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، علق خلاله على رسالة رمضان قائلًا: «حبيبي يا حمادة تسلم.. وألف ألف شكر لكل منطقة وجهت ليا دعوة على راسي دعواتكم».

وأضاف: «وأنا عند وعدي ووعد الحر دين هنزلكم منطقة منطقة أول ما أظبط مواعيد التصوير، وإن شاء الله (سلطان الديب) يليق بكل أخواتي أغلى الناس وربنا يوفق كل زمايلي».

المصري اليوم