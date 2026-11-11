بعد الجدل حول صورة شادية.. البوستر النهائي لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن البوستر النهائي لدورته الـ47، المقرر انطلاقها يوم 11 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وذلك بعد إجراء تعديلات على ملامح الفنانة الراحلة شادية، ومراجعة التصميم والتدقيق في تفاصيله.

وجاءت التعديلات على البوستر عقب الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية حول تصميمه، والانتقادات التي طالت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذه، وما اعتبره متابعون عدم دقة في إبراز ملامح الفنانة الراحلة، وحصلت «المصري اليوم» على النسخة النهائية من البوستر بعد إجراء التعديلات.

وحرص المهرجان من خلال التعديلات الجديدة على ظهور البوستر بصورة تليق بالقيمة الفنية والتاريخية للفنانة شادية، خاصة أن التصميم يستلهم شخصية «فؤادة» التي قدمتها في فيلم «شيء من الخوف»، وتعد واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في تاريخ السينما المصرية.

وكان بوستر الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لانتقادات من عدد من النقاد الفنيين ورواد المنصات الرقمية، بسبب الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميمه، إلى جانب الملاحظات المتعلقة بملامح شادية في تجسيد شخصية «فؤادة».

المصري اليوم