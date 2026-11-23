شنت الفنانة روجينا، هجوما على الفنان أشرف عبد الباقي، بسبب تصريحاته الأخيرة عن مسلسل «حكايات زوج معاصر»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانتين بسمة وجيهان راتب، معربة عن استيائها من حديثه عن اعتذار عدد من الفنانات عن العمل، وتأكيده أنه استبدل بطلة المسلسل بثلاث بطلات.

وقالت روجينا، في بودكاست «قصتي»: «لما اسمع أنه بيقول تصريح زي دا غريب أوي وإيه وقته وليه، ويا أشرف أنت ذكرت أن في بطلات كتير أوي اعتذروا عن المسلسل ليه مذكرتش اسمهم زي ما ذكرت اسمنا، وهل يا ترى الزملاء الكتير اللي اعتذروا عن المسلسل المشكلة عند مين عندهم ولا عندنا إننا وافقنا إننا نشتغل معاك، ونقف جنبك، أو تحت قيادتك، هي دي كلمة شكرا بعد 22 سنة، طالع تقول فكيت بطلة بـ3 بطلات دا كلمة شكرا، أن عملتوا معايا مسلسل حلو أوي وعايش لغاية دلوقتي مش فاهمة أنا مذهولة، لأنه بالنسبالي أشرف عبد الباقي، إنسان محترم ومهذب وطيب، إزاي يقلل مننا كده، ولا أنت مقدرتش تجيب أسماء البطلات اللي اعتذروا عن المسلسل لأنك لا تستطيع الخوض في حرب معاهم، لكن تقدر تحارب روجينا الطيبة، وبسمة الطيبة، وجيهان راتب اللي أنت مقدرتش تجيب اسمها».

وتابعت روجينا: «إحنا طيبين هتقول تصريح زي دا وهنسكت ومش هنرد، إيه لزومه تقلل مننا إحنا لما عملنا المسلسل، دا بسمة، كانت جاية من أمجاد في السينما، وأنا عامله «المصير»، ومع وردة المسلسل مكناش نكرات عشان تقول فكيت بطلة المسلسل بـ3، يعني إيه بعد 22 سنة جاي تقول بطلة فكيتها بـ3 إحنا منستحقش منه كده لا أنا ولا بسمة ولا جيهان راتب».

وكشفت روجينا: «أشرف عبد الباقي بحبه وبقدره، كان في مسلسل «اسمه حكايات زوج معاصر»، تأليف محمود الطوخي، وإخراج شيرين عادل، في أول إخراج لها، في السوق بتبقى عارف مسلسل كذا بيتعمل وكنا عارفين أن المسلسل دا اتعرض على ناس كتير، واعتذروا، كلمتني شيرين عادل، وقالتلي عندي مسلسل عايزاكي فيه سألتها مسلسل إيه؟، قالتلي مسلسل 30 حلقة، قلتلها أنا بعمل فيه إيه؟، قالتلي إنتي بطلة المسلسل الـ30 حلقة، قلتها تمام ابعتيلي الورق قريته عجبني جدا وبقيت مستغربة هما اعتذروا عنه ليه، ومضيت الـ30 حلقة وخلاص هنصور، دي وقعة محددة أنا عمري ما اتكلمت فيها فوجئت شيرين عادل، بتكلمني في التليفون بعد ماجهزت اللبس قالتلي أستاذ عبد الرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، قرر أن المسلسل هتعمله 3 بطلات قلتلها يعني إيه كان في الدراما حاجة جديدة، أن أنا أقدم 10 حلقات، وبطلتين تانيين باقي الحلقات».

وأستكملت، قائلة: «وقتها قلتها لأ أنا بعتذر وطلبت يبعتولي العقد عشان أقطعه قالتلي لأ إحنا داخلين نصور ومفيش وقت، أخدت أشرف زكي، ورحت قابلت أستاذ عبد الرحمن، وقلتله أنا مش عايزة أعمل المسلسل وبعتذر، قالي لأ هتعمليه وعندك أوردر لو مروحتيش صورتيه هتتشطبي، وقتها عبد الرحمن كان ماسك مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان كل الإنتاج هناك، جالتلي حالة عياط، وكنت بقول يارب ليه الظلم دا، طول الطريق كنت بدعي على نفسي بس أول ما دخلت اللوكيشن كنت سعيدة ومبسوطة وخلصت التصوير».

وأضافت روجينا: «بعدها لقيت شيرين عادل بتكلمني وقالتلي أنا بعمل مشهد مع الزميلة اللي أشرف عبد الباقي مذكرش اسمها، وعيب أنه ميذكرش اسمها لأنها جيهان راتب، وكانت ممثلة شاطرة، وقالتلي عايزاكي تعملي الـ10 حلقات، وسألتها ليه قالتلي كده، هي قرارات بتجيلي، وروحت عملت الـ10 حلقات».

المصري اليوم