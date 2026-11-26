في تطور لأخبار انفصال النجمة مي عمر عن زوجها المخرج محمد سامي، ردّت الفنانة المصرية رانيا يوسف بسخرية على تلك الشائعات التي ربطت اسمها بالانفصال عن زوجها أحمد جمال، بعد تداول أخبار مشابهة حول انفصال مخرج مصري عن زوجته.

رانيا يوسف تعلّق على ربط اسمها بالانفصال

وبعد انتشار معلومات وتكهنات حول انفصال فنانة شهيرة عن زوجها المخرج، انتشر الكثير من الأسماء والشائعات عن حياتها الخاصة، حيث رُبط اسم رانيا يوسف بالأخبار المنتشرة، بعدما تم ربط اسم الفنانة مي عمر بزوجها المخرج محمد سامي، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

بعد انتشار الأخبار بشكل واسع، لم تتجاهل رانيا يوسف تداول اسمها ضمن هذه الأنباء، بل اختارت الرد بتصريح ساخر عبّرت خلاله عن استغرابها من الزجّ باسمها في شائعات لا تستند إلى معلومات موثوقة، مؤكدةً رفضها التعامل مع هذه التكهنات باعتبارها أخباراً حقيقية.

وأبدت الفنانة رانيا يوسف استياءها من تداول اسمها ضمن التكهنات المتعلقة بانفصال فنانة شهيرة عن زوجها المخرج، مشيرةً إلى أن مثل هذه الأخبار تتكرر من دون التأكد من صحتها أو الاستناد إلى معلومات واضحة. إذ قالت: “دول ناس فاضية، هو لو مش مي عمر تبقى رانيا يوسف، أي كلام وخلاص…”. وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبروا عن استيائهم من الأخبار المنتشرة.

والد محمد سامي يعلّق على خبر الانفصال

ورغم الضجة الحاصلة، حرصت عائلة المخرج المصري على الدفاع عنه، فبعد نفي والدة محمد سامي الشائعات، مؤكدةً أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، نشر والده سامي عبد العزيز أمين، رسالة عبر حسابه الخاص في موقع “فيسبوك”، عبّر فيها عن اعتزازه بزوجة نجله الفنانة المصرية.

وأشاد والد المخرج محمد سامي بأخلاق كنّته وأصالتها، قائلاً: “الحمد لله الذي أنعم على ابني محمد بزوجة كريمة أصيلة، وأنعم عليها برجل محترم طيب الأصل وكريم الخلق، ونسأل الله الهداية لمَن يختلقون القصص ويشغلون أنفسهم بأعراض الناس وخصوصياتهم”.

وأضاف في رسالته: “دام حبهما وودهما، وأحاطهما الله بحفظه وستره ورضاه، وحفظهما لنا وحفظ لهما تايا وسيلين”، في إشارة إلى ابنتَي محمد سامي ومي عمر.

والدة محمد سامي ترد على شائعات الانفصال

ولم يقتصر الرد على والد المخرج، إذ دخلت والدته الدكتورة صبورة السيد على خط الجدل، حيث نفت كل الأخبار المتداولة حول انفصاله عن زوجته مي عمر، مؤكدةً أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. إذ قالت: “لا بعد الشر عليهم، والسوشيال ميديا بتكبّر المواضيع، ومش لاقيين حد يتكلموا عليه غير مي وسامي”.

وجاءت هذه الأخبار، بعد انتشار أخبار تفيد بانفصال مخرج شهير عن زوجته، من دون الكشف عن هويتهما، الأمر الذي أدى الى الربط بين النجمين من دون أن يكون هناك أي تعليق منهما حتى الساعة، وهو ما شكّل صدمة للجمهور الذي تفاعل مع الخبر بشكل واسع، معبّرين عن استغرابهم من الأخبار المنتشرة، لا سيما أن العلاقة بينهما قائمة على الحب والتفاهم والاحترام.

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