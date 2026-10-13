مها الصغير تظهر بالحجاب وتطلب الدعاء لابنها ياسين السقا من المستشفى

لا تزال حالة الفنان ياسين أحمد السقا تشغل الجمهور بعد الاعلام عن تعرضه لإصابة في الركبة استدعت نقله إلى المستشفى، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية في الرباط الصليبي بالركبة. وهو ما تفاعل معه النجم أحمد السقا وطليقته مها الصغير.

مها الصغير تساند إبنها في المستشفى

وحرصت مها الصغير على مشاركة متابعيها عبر الستوري على انستغرام بصورة تجمعها بابنها من داخل المستشفى، ظهرت فيها إلى جواره وهو على سرير المرض وظهرت وهي ترتدي الحجاب، في مشهد عائلي لفت اهتمام الجمهور، وهو ما شكل صدمة لمتابعيها بعد ظهورها بالحجاب.

وأرفقت الصورة برسالة قصيرة طلبت فيها الدعاء له بالشفاء، مستخدمة عبارة: “نسألكم الدعاء له بالشفاء”، كما عبّرت عن تمنياتها له بالتعافي السريع، واصفة إياه بأنه “حبيبي”.

ولم تكتفِ الإعلامية المصرية بطلب الدعاء، بل أظهرت الصور المتداولة حرصها على البقاء إلى جانب ابنها خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية في المستشفى. كذلك حضر والده، الفنان أحمد السقا، لمساندته والاطمئنان عليه.

وشاركت مها الصغير صورة أخرى لابنها وهو على سرير المرض ويقف بجانبه مجموعة من أصدقائه، في صورة عفوية تظهر ابنها وعلاقته المميزة مع اصدقائه.

وقد تفاعل عدد من المتابعين مع الصور والرسالة التي نشرتها مها الصغير، معبّرين عن تعاطفهم مع الأسرة ومتمنين لياسين الشفاء العاجل. ومع ذلك، لم تصدر تفاصيل طبية موسعة عن حالته، لذلك لا يمكن الجزم بمدى خطورة الإصابة أو تحديد موعد عودته إلى حياته الطبيعية.

لم يقتصر اهتمام المتابعين على الحالة الصحية لياسين، بل لفت ظهور مها الصغير بالحجاب من داخل المستشفى الأنظار أيضاً، وذلك بسبب اردائها للحجاب، لا سيما وأنها سبق وظهرت في لقاءات عديدة بعد طلاقها من النجم المصري من دون حجاب، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة للجمهور.

من هو ياسين أحمد السقا وأبرز أعماله الفنية

وياسين أحمد السقا هو الابن الأكبر للفنان المصري أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، وقد بدأ خطواته الأولى في عالم التمثيل، مستفيداً من اهتمام الجمهور بأخبار عائلته، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى خوض تجربته الفنية الخاصة.

وكانت أبرز مشاركاته التمثيلية من خلال مسلسل “سيد الناس”، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته الفنان عمرو سعد إلى جانب إلهام شاهين وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وخالد الصاوي وإنجي المقدم وعدد من الفنانين. وتولى محمد سامي تأليف العمل وإخراجه.

وأثارت مشاركة ياسين في المسلسل تفاعلاً واسعاً، كما واجهت تجربته الأولى بعض الانتقادات المتعلقة بأدائه التمثيلي. وفي المقابل، تحدث أحمد السقا عن ظروف مشاركة نجله، موضحاً في تصريحات سابقة أنه لم يكن على علم بالتفاصيل منذ البداية، وأن المخرج محمد سامي التقى ياسين في لندن قبل الاتفاق على مشاركته في العمل.

ولا تزال مسيرة ياسين الفنية في بدايتها، ما يجعل الأنظار تتجه إلى خطواته المقبلة، بالتزامن مع الاهتمام الحالي بحالته الصحية.

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