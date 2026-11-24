أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف”، الذي قضى بمنح المنتخب الوطني المغربي لقب كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك عقب قبول الطعن المقدم بشأن الأحداث التي رافقت المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي.

ويأتي هذا القرار في سياق النزاع الذي أعقب المواجهة النهائية بين المنتخبين، والتي جرت يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كانت لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” قد قررت، في وقت لاحق، اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب، مع منحه هزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل، وتتويج المنتخب المغربي باللقب القاري.

وكان قرار الهيئة الكروية الإفريقية قد استند إلى الأحداث التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعدما غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجا على إعلان ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل أن تستأنف المباراة عقب عودتهم إلى أرضية الميدان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مغربية.

وأثار قرار لجنة الاستئناف جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، ما دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي “طاس” والطعن في القرار، لتصدر المحكمة حكمها، اليوم الثلاثاء، بإلغائه، بما يترتب عنه تجريد المنتخب المغربي من اللقب القاري، وإعلان المنتخب السنغالي متوجا بكأس أفريقيا للأمم 2025، التي احتضن المغرب منافساتها.

وكالة سبوتنيك