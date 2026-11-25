أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جدلًا واسعًا خلال خسارة فريقه إنتر ميامي أمام كولومبوس كرو بثلاثية نظيفة، بعدما ألقى الكرة في وجه مهاجم الفريق المنافس غونزالو تابيا، أثناء محاولته تنفيذ رمية تماس، في واقعة انتهت بإشهار الحكم البطاقة الصفراء لكلا اللاعبين.

ووقعت الحادثة السبت، في المباراة الأولى من سلسلة مواجهات الدور الإقصائي لكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما تأخر إنتر ميامي بهدف دون رد، رغم خوضه اللقاء بعشرة لاعبين.

وألقى ميسي الكرة بقوة باتجاه وجه تابيا، الذي كان يحاول منعه من تنفيذ رمية التماس، ليسقط الأخير أرضًا عقب اصطدام الكرة بوجهه، فيما طالب ميسي باحتساب لمسة يد.

وأشهر الحكم، ألين تشابمان، البطاقة الصفراء لكل من ميسي وتابيا، لكن مدرب كولومبوس كرو، لوران كورتوا، رأى أن نجم إنتر ميامي كان يستحق الطرد، قائلًا خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: “الجميع يعلم أنه (ميسي) يستحق أكثر من مجرد بطاقة صفراء”، وأضاف: “إنه لأمر مؤسف حقًا”.

وبحسب المادة 12 من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المتعلقة بالأخطاء وسوء السلوك، يمكن إنذار اللاعبين بسبب السلوك غير الرياضي، فيما قد تصل العقوبة إلى الطرد إذا ارتكب اللاعب سلوكًا عنيفًا باستخدام قوة مفرطة.

ودافع حكم المباراة، ألين تشابمان، عن قراره، موضحًا أن القوة المستخدمة كانت ضئيلة ولم تصل إلى مستوى السلوك العنيف.

من جانبه، امتنع تابيا، الذي سجّل هدفين في المباراة، عن تقييم قرار الحكم، قائلًا إنه ليس الحكم للفصل في استحقاق البطاقة الحمراء، كما أيّد مدرب إنتر ميامي، كيلي غونزاليس، موقفه، معتبرًا أن القرار لا يغير كثيرًا، وأن على الفريق تقبل قرارات الحكام.

وتضع الخسارة بثلاثية نظيفة فريق إنتر ميامي أمام خطر الخروج من المنافسة، إذ بات كولومبوس كرو، صاحب المركز السابع وبطل نسخة 2023، على بُعد فوز واحد من حسم التأهل، عندما يلتقي الفريقان مجددا في أوهايو، يوم الجمعة المقبل.

وكالة سبوتنيك