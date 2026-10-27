رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعفاء عددٍ من السلع من الرسوم الجمركية والضريبية

أصدر رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس اليوم قراراً بإعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية والضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت قائمة السلع التي شملها القرار الدقيق، العدس، الأرز، الفول المصري، زيوت الطعام، الفاصوليا، الحمص، والبسلة.