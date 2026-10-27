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رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعفاء عددٍ من السلع من الرسوم الجمركية والضريبية
أصدر رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس اليوم قراراً بإعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية والضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت قائمة السلع التي شملها القرار الدقيق، العدس، الأرز، الفول المصري، زيوت الطعام، الفاصوليا، الحمص، والبسلة.
كما أصدر سيادته قراراً آخر بإلغاء حظر استيراد بعض السلع الغذائية والسلع الأخرى.
ووجه القرار وزارتي المالية والصناعة والتجارة وقوات الجمارك، وجهاز المخابرات العامة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المعيشة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
سونا