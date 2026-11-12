ابنة الرئيس الإيراني ونجل أمير قطر يخطفان الأضواء في “كوب 31”

لم تقتصر الأضواء في “كوب 31” بمدينة أنطاليا التركية على كلمات القادة ومناقشاتهم المناخية، بل امتدت إلى الحضور العائلي واللقاءات البروتوكولية اللافتة.

ومن أبرز المشاهد حضور “زهراء” إلى جانب والدها، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مشاركته في أعمال القمة، في ظهور استرعى الانتباه وأضفى بعدا إنسانيا وعائليا على مشاركة الوفد الإيراني.

وفي مشهد آخر، لفت نجل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأنظار بظهوره إلى جانب والده خلال مشاركته في المؤتمر، بالتزامن مع اجتماع قادة الدول والحكومات.

وزادت الأضواء المسلطة على المشهد القطري مع استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجل أمير قطر، حيث أظهرت اللقطة المتداولة تقبيل أردوغان له، في لفتة ودية أثارت تفاعلا.

وتأتي هذه المشاهد على هامش قمة قادة الدول والحكومات، التي تتضمن كلمات رسمية ولقاءات ثنائية بين عدد من القادة والمسؤولين، فيما تشمل الجلسة الافتتاحية كلمتين لأردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتنطلق اليوم في مدينة أنطاليا التركية قمة القادة ضمن مؤتمر المناخ “كوب 31″، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 196 دولة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب قادة من 102 دولة وأكثر من 300 وزير.

ويناقش المؤتمر سبل مواجهة التغير المناخي وتسريع تنفيذ التعهدات، مع التركيز على الطاقة النظيفة والأمن الغذائي وصفر نفايات والمدن المستدامة، فيما تستضيف تركيا المؤتمر للمرة الأولى في تاريخها.

"زهراء" ترافق والدها، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى قمة "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية pic.twitter.com/Q9vXXPHzDE — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 11, 2026

أردوغان يقبّل نجل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة "كوب 31" في أنطاليا التركية اليوم الأربعاء pic.twitter.com/dVBYxcodHu — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 11, 2026

المصدر: روسيا اليوم (RT)