قاضية أمريكية توقف مشروع ترامب لبناء “قوس النصر” في واشنطن

أوقفت قاضية فدرالية أمريكية مشروعاً ضخماً لبناء قوس نصر في واشنطن كان يرغب فيه الرئيس دونالد ترامب، بُعيد حصول المشروع على الضوء الأخضر من لجنة للتخطيط العمراني مساء الخميس بأغلبية 8 أصوات مقابل 4.

وقررت قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان، ليل الخميس الجمعة بحسب وكالة فرانس برس، منع إدارة ترامب من البدء في بناء القوس لمدة أسبوعين، وهي الفترة التي ستخصصها المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضدّ قانونية المشروع.

ومن شأن القوس، بأبعاده الضخمة، أن يحجب الرؤية بين نصب لينكولن التذكاري، أحد المعالم التاريخية في واشنطن، ومقبرة أرلينغتون الوطنية التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأميركيين.

ورفع محاربون قدامى شاركوا في حرب فيتنام دعوى قضائية ضد بناء هذا الصرح.

وحسب المشروع فإن القوس يتجاوز ارتفاعه 76 متراً، أي أعلى بكثير من قوس النصر في باريس الذي استلهم منه، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 متراً، وهو واحد من مشاريع عدة أطلقها ترامب لتجميل العاصمة الأمريكية وإضفاء بصمته الشخصية عليها.

وتشمل هذه المشاريع قاعة احتفالات يجري بناؤها في البيت الأبيض ومشروع تجديد بركة الانعكاس في منطقة ناشونال مول، إضافة إلى مقترح لإعادة تطوير ملعب غولف عريق على ضفاف نهر بوتوماك.

كما وُضع اسم ترامب أيضاً على مركز كينيدي للفنون الذي يحمل اسم الرئيس الراحل جون اف كينيدي، قبل أن يأمر قاض بإلغاء هذا الإجراء. ووقّع ترامب الخميس أمراً يقضي بتصنيف المكتب البيضوي معلماً وطنياً.

الشرق القطرية