‏الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، رسميًا، رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب مشاورات أجراها مع ممثلي الكتل الحزبية المنتخبة في الكنيست السادس والعشرين.

وقال هرتسوغ، خلال مراسم التكليف في مقر إقامته الرئاسي، إن “67 من ممثلي الكتل الحزبية أوصوا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة”، مضيفا أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة.

وأضاف ‏الرئيس الإسرائيلي، أن “الحكومة الجديدة مطالبة بمواجهة تحديات الأمن والاقتصاد”، مؤكدا أن بلاده تريد “نريد حكومة مستقرة لمواجهة التهديدات”.

وخاطب هرتسوغ آيزنكوت قائلا: “أتوقع منك أن تبذل قصارى جهدك لتشكيل حكومة تخدم جميع أبناء الشعب، سواء من أيدها أو من عارضها”، داعيا إلى العمل من أجل وحدة الشعب.

من جانبه، قال آيزنكوت، عقب تكليفه، إن الوقت حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مؤكدا أن “إسرائيل تعيش فترة طوارئ مليئة بالتحديات”، على حد قوله.

وبحسب نتائج الانتخابات التي أُجريت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي للكنيست الإسرائيلي، المؤلف من 120 مقعدًا، حصل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو على 53 مقعدًا، فيما حصلت كتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، التي تضم أحزاب “ياشار” و”بي ياحاد” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، على 48 مقعدًا. وجاءت قائمة الأحزاب العربية في المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد، بحصولها على 19 مقعدًا.

وبذلك، لم تتمكن أيٌّ من الكتلتين من الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعدًا.

وتتبنى غالبية أحزاب معسكر المعارضة توجهات يمين الوسط، التي تتوافق في العديد من القضايا مع مبادئ حزب “الليكود” الحاكم، غير أن قادة المعارضة سبق أن أعلنوا رفضهم تشكيل ائتلاف حكومي يشارك فيه رئيس الوزراء الحالي.

وكالة سبوتنيك