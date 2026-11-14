الخارجية الروسية: “وفاة مفاجئة” لسفير روسيا في واشنطن

توفي السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية ألكسندر دارتشييف بشكل “مفاجئ” الأربعاء عن عمر يناهز 66 عاماً، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية من دون تقديم تفاصيل إضافية حول سبب وفاته أو مكانها.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن دارتشييف توفي الأربعاء في موسكو. وقال ناطق باسمها “نتقدم بخالص تعازينا لعائلة السفير دارتشييف وأحبائه. نحيلكم على الحكومة الروسية للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن وفاته”، بحسب وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان “تعلن إدارة وموظفو وزارة الخارجية الروسية، ببالغ الحزن، الوفاة المفاجئة التي وقعت في 11 نوفمبر… لألكسندر نكيتيتش دارتشييف، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية” منذ مارس 2025.

وسبق لدارتشييف أن عمل كسفير لروسيا في كندا بين 2014 و2021، حين عيّن مديرا لقسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية. ومنذ مطلع 2025، أشرف على كل منطقة شمال المحيط الهادئ التي تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا وكندا والولايات المتحدة.

وأتى تعيينه سفيراً في واشنطن في آذار/مارس 2025 بعيد عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وفي ظل تقارب في العلاقات بين الرئيس الجمهوري ونظيره فلاديمير بوتين.

الشرق القطرية