أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها حصلت على معطيات بشأن مشاركة أكثر من 4 آلاف مرتزق من نحو 70 دولة في العمليات القتالية إلى جانب قوات كييف.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الدائرة الصحفية للجنة، عقب اجتماع عملياتي لرئيسها ألكسندر باستريكين في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك، خُصص للتحقيق في جرائم ارتكبتها القوات الأوكرانية بحق المدنيين والعسكريين الروس.

ووفق البيان، أعلن البحث الدولي عن 1002 مرتزق أجنبي قاتلوا ضد مدنيي دونباس والعسكريين الروس.

وأشار إلى أن ملفات 323 منهم أُحيلت إلى المحاكم، وصدرت أحكام إدانة بحق 284.

وأضاف البيان: “منذ عام 2014، فتحت لجنة التحقيق 11672 قضية جنائية تتعلق بجرائم ارتكبتها القوات الأوكرانية”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا أن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للحرب، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأقر أولئك الذين قدموا للقتال مقابل المال، في مقابلات عديدة، بأن الجيش الأوكراني لا يُنسق تحركاتهم بشكل جيد، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة.

المصدر: روسيا اليوم (RT)