باكستان ترسل وزيرا للهند لأول مرة منذ 3 سنوات

اختارت باكستان وزير تغير المناخ مصدق مسعود مالك لتمثيلها في حوار الحضارات لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، في أول زيارة لوزير باكستاني إلى الهند منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن بلاده اختارت وزير تغير المناخ مصدق مسعود مالك لحضور الحوار بين الحضارات لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي في وقت لاحق من الشهر.

وتعد هذه أول زيارة لوزير باكستاني إلى الهند منذ أكثر من ثلاث سنوات. وكانت آخر زيارة رفيعة المستوى إلى الهند في مايو 2023، وأجراها وزير الخارجية الباكستاني آنذاك بيلاوال بوتو زرداري، الذي سافر إلى ولاية جوا الهندية لحضور اجتماع وزراء خارجية المنظمة.

وتعد المنظمة اتحادا سياسيا وأمنيا لدول تمتد عبر معظم أنحاء أوراسيا، بما في ذلك الصين وروسيا. ويضم هذا التكتل الإقليمي حاليا 10 أعضاء، وفقا لموقعه الإلكتروني.

وتشهد العلاقات بين إسلام آباد ونيودلهي توترا منذ حرب الأيام الأربعة التي اندلعت عام 2025، وهي أسوأ أعمال عنف بين البلدين منذ عقود.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + “رويترز”