أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، الاثنين، حجب تطبيق “تلغرام” في البلاد، استنادًا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها القانونية”.

وأضافت الهيئة: “يأتي القرار في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحدّ من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلًا عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني”.

وشددت على أن “الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة”، مشددةً على أن “امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسًا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد”.

وأكدت الهيئة أن “حماية المجتمع وصون الأمن الوطني تمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية”.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مديرية الأمن العام في الأردن، في وقت سابق من اليوم، حجب تطبيق “تلغرام”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.

وأوضحت المديرية أن “التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة”.