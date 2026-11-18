في لحظة تاريخية ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وهما يتبادلان الحديث خلال حفل الاستقبال الرسمي لضيوف قمة منتدى “آبيك”.

وأقيم الحفل باسم الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مركز شينجين الدولي للاتصالات بمنطقة فوتيان، حيث حرص الزعيمان على تبادل التحية بحضور الرئيس الصيني.

وجلس بوتين وترامب، خلال حفل الاستقبال الرسمي على يمين ويسار شي وزوجته. وقبل بدء الفعالية تم التقاط صورة جماعية لقادة “آبيك”.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قد أعلن في وقت سابق أن بوتين وترامب سيتمكنان من التواصل عدة مرات خلال القمة.

ويوم غد سيعقد الزعماء الثلاثة بوتين وشي وترامب لقاء تاريخيا وسط ترقب دولي واسع لما قد يسفر عنه من تفاهمات بشأن القضايا العالمية الراهنة.

وانطلقت أمس في شينجين قمة الأعمال لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، إذ يجتمع أكثر من 2000 ممثل من الأوساط السياسية والتجارية قبيل قمة قادة اقتصادات “آبيك” المقررة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

المصدر: روسيا اليوم (RT)