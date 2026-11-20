أشاد الإعلامي أحمد موسى بطريقة تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأزمات، مؤكدا أنه لم يوجه إساءة إلى أي شخص خلال الأوقات الصعبة، وحرص دائما على انتقاء كلماته وعدم الإساءة للآخرين، حتى في مواجهة من يسيئون إليه.

الرئيس السيسي عفيف اللسان وحريص على انتقاء ألفاظه

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي يتميز بأنه «عفيف اللسان جدا»، ويراعي الله في كل كلمة تصدر عنه، مشيرا إلى أنه يحرص على اختيار ألفاظه بعناية، وعدم توجيه أي إساءة إلى الآخرين.

وأضاف الإعلامي: «الرئيس السيسي لم يسيء لأحد في وقت الأزمات، وإحنا كنا بنتكلم وإحنا مش مسؤولين، والرئيس عفيف اللسان جدا ويراعي ربنا في كل كلمة بتخرج منه، وحريص على انتقاء الألفاظ وعدم الإساءة لأحد».

وتابع موسى أن الرئيس السيسي، حتى عندما يتعرض للإساءة من الآخرين، لا يقابلها بإساءة مماثلة، وإنما يحرص على الرد بالكلام الطيب، قائلا: «ومن أساء إليه لم يردها إلا بالكلام الطيب».

وأكد أن هذا النهج يعكس حرص الرئيس على ضبط الخطاب واختيار الكلمات، وعدم الانجرار إلى تبادل الإساءة، خاصة في أوقات الأزمات التي تتطلب قدرا كبيرا من المسؤولية في الحديث والتعامل مع المواقف المختلفة.

صدى البلد