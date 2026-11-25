أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لا تستهدف موسكو وحدها، بل تلحق أضرارا بإيطاليا وشركاتها، معتبرا أنها تمنح شركات دول أخرى فرصا لتوسيع أعمالها على حساب المؤسسات الإيطالية.

وقال سالفيني، خلال حديثه مع الصحفيين على هامش فعالية في مجلس الشيوخ الإيطالي، إن من بين الأمثلة على هذه القيود حظر تولي المواطنين الإيطاليين مناصب في الشركات العاملة داخل روسيا.

وتابع: “إن هذه العقوبات أصبحت تستهدف إيطاليا وشركاتها أكثر مما تستهدف روسيا”.

ورأى نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن مثل هذه القيود تسهم في تعزيز أنشطة الشركات التابعة لدول أخرى، على حساب المؤسسات الإيطالية.

كما أشار سالفيني إلى عدم منطقية حظر شراء الغاز الروسي، لافتًا إلى أن بعض الدول الأوروبية لا تزال تواصل استيراده بأسعار أكثر ملاءمة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العقوبات المفروضة في قطاع الطاقة تؤدي إلى عواقب سلبية تطال المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وكالة سبوتنيك