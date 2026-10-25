الإمارات.. رأس الخيمة ثالث إمارة تغلق شواطئها بعد تسرب نفطي ناتج عن حادثة ناقلتي هرمز

أعلنت دائرة الخدمات ​العامة في رأس ‌الخيمة بالإمارات السبت إغلاق جميع ​شواطئ الإمارة حتى ​إشعار آخر.

ودعت الدائرة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظا على سلامة الجميع.

وأكدت أنه وسيتم الإعلان عن إعادة فتح الشواطئ في حينه. فيما لم يذكر سبب ⁠الإغلاق،

ويأتي ذلك بعد يوم من ​تسبب تسرب نفطي قبالة السواحل في إغلاق ​الشواطئ في إمارتي ​أم القيوين والشارقة.

وكانت قد أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمس انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية جنوب مضيق هرمز.

وشهدت مياه الخليج خلال الأشهر الماضية حوادث طالت السفن وناقلات النفط، وذلك بسبب الظروف الأمنية في مضيق هرمز والتوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

المصدر: RT