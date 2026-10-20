سمير فرج يوضح لـ”سبوتنيك”: طبيعة الدور العسكري المصري في مساندة السعودية

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري المصري، إن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، وأن مصر مستعدة لمساندة السعودية في الدفاع عن أهدافها الحيوية، إذا طلبت ذلك، وبعد موافقة البرلمان.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن المساندة العسكرية بين الدول يمكن أن تتخذ أشكالًا متعددة، من بينها تبادل المعلومات، وإرسال المستشارين، وتوفير الأسلحة والذخائر وقطع الغيار، أو المشاركة بالقوات.

وأوضح فرج أن تحديد طبيعة المساندة يتطلب بحث الاحتياجات مع الجانب السعودي، بما يشمل حماية المنشآت النفطية والمواقع الدينية والمطارات والموانئ وخطوط نقل النفط.

وأكد فرج أن أي دور مصري محتمل سيكون دفاعيًا، وليس هجوميًا، وهدفه حماية أمن السعودية ومواقعها الحيوية، لافتًا إلى أنه لا يعتقد أن هذا الدور سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب الإقليمية، وأن جماعة ” أنصار الله” لن يكون لديها سبب لاستهداف أطراف لم تهاجمها، معتبرًا أن المشاركة تقتصر على دعم أمن المملكة والدفاع عنها.

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن، الأحد، تضامن مصر الكامل مع السعودية، وتقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها.

شارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، خلال مشاركته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مجلس النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمنحه التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات للتدخل دفاعًا عن السعودية إذا طلبت ذلك.

وكالة سبوتنيك