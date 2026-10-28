وزير المعادن يبحث مع شركة قطرية توطين الصناعات التعدينية وإنشاء مدينة صناعية بالسودان

بحث وزير المعادن، الأستاذ نور الدائم طه، الاثنين، مع وفد شركة المستقبل القابضة القطرية فرص الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، وتوطين الصناعات التعدينية، إلى جانب مقترح إنشاء مدينة صناعية متخصصة، مؤكداً استعداد الوزارة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتهيئة البيئة الملائمة.

وأوضح طه، خلال لقائه بمكتبه في وزارة المعادن وفد الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي، الدكتور عبد الجليل شرف، بحضور المدير العام المكلف للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، سليمان حامد، والمدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية، عثمان سليمان، ومدير ادارة التعدين بوزارة المعادن ابراهيم بريمة، أن السودان يمتلك ثروات معدنية متنوعة تتجاوز الذهب، وتشمل معادن استراتيجية وصناعية ذات أهمية اقتصادية واستثمارية كبيرة.

ورحب الوزير بالوفد القطري، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط السودان ودولة قطر، مؤكداً أهمية تفعيل الشراكات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون الاستثماري بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة.

وأشار طه إلى تنامي اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع التعدين السوداني، خاصة في مجال المعادن الصناعية، مبيناً أن ما يمتلكه السودان من موارد متنوعة، إلى جانب الاستقرار الذي تشهده المناطق المنتجة للمعادن، يزيد من فرص جذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة التعدينية.

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل القابضة، عبد الجليل شرف، استعداد الشركة للدخول في شراكات استثمارية مع وزارة المعادن لتنفيذ عدد من المشروعات في السودان، من بينها إنشاء مدينة متخصصة في التعدين تضم مصافي للذهب ومعامل وذلك من اجل توطين صناعة التعدين في السودان.