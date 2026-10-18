والي النيل الأبيض يدشن حصاد السمسم بالجبلين ويبشر بإنتاجية عالية

دشن والي النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، الأحد، بمحلية الجبلين، حصاد محصول السمسم، ووقف على إنتاجية محاصيل العروة الصيفية التي تشمل الذرة والدخن والفول السوداني.

​وأكد الوالي أن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد والمخرج لمعالجة الأمن الغذائي، مبشراً بتحقيق إنتاجية مقدرة من السمسم والذرة والفول، ومعلناً العمل على معالجة مشكلة عمالة الحصاد وتوفير الآليات الحديثة، وجذب الاستثمارات الزراعية، والترتيب للموسم الشتوي المقبل.

​من جانبه، أوضح وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية، د. عبد السميع موسى إبراهيم، أن المساحات المزروعة بالجبلين بلغت (774) ألف فدان، منها (234) ألف فدان سمسم، و(468) ألف فدان ذرة، و(23) ألف فدان دخن، و(44) ألف فدان فول سوداني؛ متوقعاً إنتاجية عالية في المناطق التي شهدت أمطاراً جيدة، ومشيراً إلى أن جملة المساحات المزروعة مطرياً بالولاية بلغت مليونين و(747) ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 91%.