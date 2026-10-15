وزير المالية يبحث مع المدير التنفيذي لـ«UNOPS» سبل حماية الموسم الزراعي

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم محمد، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، جورج موريرا دا سيلفا، تداعيات إغلاق مضيق هرمز واضطرابات إمدادات الطاقة والأسمدة على الموسم الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وأسواق الغذاء في المنطقة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك.

وتناول اللقاء التحديات المتفاقمة التي تواجه الموسم الزراعي في السودان، في ظل شح الأمطار هذا العام في مختلف أنحاء البلاد، والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأسمدة، وما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويثقل كاهل المنتجين والمستهلكين .

كما ناقش الجانبان التداعيات المحتملة لتراجع الإنتاج الزراعي على الاقتصاد السوداني والإمدادات الغذائية للدول المجاورة التي تعتمد على السودان، مؤكدين أن حماية الموسم الزراعي السوداني تمثل مصلحة تتجاوز حدود البلاد، بالنظر إلى الإمكانات الزراعية الكبيرة التي يمتلكها السودان ودوره المحتمل في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي، وتيسير حصول المنتجين على الأسمدة والوقود بأسعار مناسبة، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم صغار المزارعين واستمرار العمليات الزراعية، بما يحد من مخاطر تراجع الإنتاج وتصاعد أسعار الغذاء.

وأكد أن الأولوية الاستراتيجية ينبغي أن تتجه إلى تمكين السودان من إنتاج غذائه وتعزيز قدراته الإنتاجية، مع استمرار المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق التكامل بين الاستجابة للاحتياجات العاجلة والاستثمار في حلول مستدامة للأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي.

من جانبه، استعرض دا سيلفا، بصفته منسق فريق العمل الأممي المعني بمضيق هرمز، الجهود الرامية إلى تطوير آليات تشغيلية لتيسير عبور السلع الحيوية، بما فيها الأسمدة وإمدادات الطاقة، في ظل التوترات الإقليمية واضطرابات حركة التجارة العالمية.

كما تناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات التشغيلية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دعم الجهود الرامية إلى تحسين وصول الإمدادات الحيوية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يخدم أولويات السودان الزراعية والغذائية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوسيع الشراكات الدولية وتوجيهها نحو حلول عملية تدعم الإنتاج المحلي، وتحمي الأمن الغذائي، وتعزز قدرة الاقتصاد السوداني على مواجهة الصدمات الخارجية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والغذائي في السودان والمنطقة.