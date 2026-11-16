ثروة ترامب تقفز 3 مليارات دولار منذ عودته للبيت الأبيض

ارتفعت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصافية زادت 3 مليار دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض، مدفوعة بتعاملات العملات المشفرة وصفقات الترخيص.

وأفادت مجلة “فوربس” بأن الثروة الصافية المعلنة لترامب ارتفعت من 4.3 مليار دولار في 2024 إلى 7.3 مليار دولار في 2025. وذكرت في سبتمبر من العام الجاري أن الرقم تراجع إلى 7 مليارات دولار في 2026، وقدرت حتى يوم الثلاثاء انخفاضه إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو أعلى بنحو ملياري دولار مما كان عليه قبل عامين.

وتناول ترامب الزيادة في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” بثت قبل أيام، حيث سئل عن تقرير “فوربس” الذي يقول إن ثروته الصافية ارتفعت بمقدار 3 مليارات دولار، فأجاب: “حسنا، وكذلك فعل الجميع”. وعندما قال المذيع إن ثروته لم ترتفع بهذا المقدار، رد ترامب: “حسنا، كان يجب أن تمتلك أسهما”.

وقال كيدريك باين، المدير الأول للأخلاقيات في مركز الحملة القانونية، إنه “من غير المعتاد… أن يزيد أي شخص ثروته في عام واحد “بالمقدار الذي زاده ترامب بعد عودته إلى منصبه”. وأضاف أنه منذ أن بدأ الرؤساء الكشف عن شؤونهم المالية الشخصية “لم نشهد أي زيادة في ثروة أي رئيس بهذا القدر الهائل”، موضحا أنه “عادة، لا يمتلك الرؤساء… مصالح مالية في أعمال يمكن أن تولد هذا القدر من الثروة”.

ويرجع الكثير من النمو بين عامي 2024 و2025 إلى تعاملات في صناعة العملات المشفرة، وفق “فوربس”، بما في ذلك زيادة بنحو 710 ملايين دولار من عملة الميم، و240 مليون دولار من العملة المستقرة، و340 مليون دولار من الرموز التي باعتها شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” التابعة لعائلة ترامب.

وأعلن ترامب إنشاء الشركة في سبتمبر 2024 قبل أسابيع من فوزه بالانتخاب، وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس “يسيطر فعليا على حصة” فيها، بينما يدير عملياتها أبناؤه إلى جانب عائلة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وأضافت أعمال الترخيص والإدارة الخاصة بترامب نحو 410 ملايين دولار إلى ثروته بين عامي 2024 و2025، وفق المجلة، التي عزت جزءا من النمو إلى صفقات عقارية دولية شملت السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكانت مجلة “تايم” ذكرت صفقات ترخيص كشف عنها الرئيس قبل تنصيبه الثاني، بما في ذلك بيع سلع مثل الأناجيل والعطور.

وشكلت أعمال الترخيص والإدارة نحو 655 مليون دولار من إجمالي ثروته حتى 2026، ونوادي الغولف والمنتجعات 1.8 مليار دولار، واستثماراته العقارية 1.1 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + “تايم”