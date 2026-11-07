السودان يؤكد من قمة الأمم المتحدة للابتكار في الحوكمة أن التحول الرقمي محرك أساسي لإعادة الإعمار

أكد الدكتور أحمد العقيد، المدير العام لهيئة التحول الرقمي، أن السودان يتبنى التحول الرقمي باعتباره محركاً أساسياً لإعادة الإعمار والتعافي الوطني، والطريق الأسرع والأقل تكلفة لاستعادة الخدمات الحكومية وإعادة بناء القدرات المؤسسية في ظل التحديات التي فرضتها الحرب.

جاء ذلك خلال مشاركته ممثلاً لحكومة السودان في قمة الأمم المتحدة للابتكار في الحوكمة 2026 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن جلسة «بناء القطاع العام للمستقبل: الاستراتيجيات والقدرات والمتطلبات اللازمة للتحول»، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.

واستهل العقيد مداخلته بالتساؤل عن مدى ملاءمة الظروف الحالية في السودان للتحول الرقمي والابتكار في الخدمات العامة، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية ليست سبباً لتأجيل التحول الرقمي، بل تجعل الحاجة إليه أكثر إلحاحاً.

وأوضح أن السودان تبنى نهجاً عملياً يقوم على التشغيل واستعادة الخدمات أولاً، ثم استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية، مشيراً إلى إجازة القوانين المنظمة للتحول الرقمي والأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي مؤخراً.

واستعرض تجربة منصة بلدنا، التي تضم أكثر من 46 مؤسسة حكومية و134 خدمة رقمية، موضحاً أن الأولوية في تطوير المنصة كانت للخدمات ذات الأثر المباشر على معاش المواطنين والنشاط الاقتصادي، وأن نجاح التحول الرقمي يُقاس بالقيمة التي يحققها وليس بحجم التكنولوجيا المستخدمة.

وشدد على أهمية التواصل والمشاركة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية، وترسيخ مفهوم الملكية الجماعية للتحول الرقمي، مؤكداً أنه لا توجد وصفة واحدة للابتكار الحكومي تناسب جميع الدول، وأن الحلول الناجحة يجب أن تنطلق من واقع كل دولة وتحدياتها.

وأشار إلى دور مجالس التحول الرقمي الاتحادية والولائية في تعزيز التنسيق والمشاركة المؤسسية، وأهمية بناء بنية تحتية رقمية متكاملة ومرنة تضمن استمرارية الخدمات في أوقات الأزمات.