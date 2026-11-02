وزير المالية يشيد بالأداء المالي والإقتصادي لقوات الجمارك خلال سبتمبر 2026

أشاد وزير المالية، د. جبريل إبراهيم محمد، بالأداء المالي والإقتصادي المتميز لقوات الجمارك خلال شهر سبتمبر 2026، مثمناً التحسن الملحوظ في مستوى الأداء والنتائج الإيجابية المحققة في مجال تعزيز الإيرادات ودعم الإقتصاد الوطني.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة والمستوى المتقدم الذي أحرزته القوات، معرباً عن تطلعه إلى إستمرار هذا الأداء المتصاعد، ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، عن اعتزازه بهذه الإشادة، مؤكداً أنها تمثل تقديراً للجهود المتكاملة والعطاء المتواصل لمنسوبي القوات بمختلف إداراتهم ووحداتهم ومواقع عملهم، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية والمهنية، لا سيما في تعزيز الإيرادات العامة وحماية الإقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة.

وهنأ سيادته جميع منسوبي قوات الجمارك بهذا التقدير، مشيداً بما يقدمونه من جهود مقدرة، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، والمضي قدماً في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل الجمركي بما يواكب تطلعات الدولة ومتطلبات المرحلة.