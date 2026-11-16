الأمانة العامة لهيئة المستشارين تنظم حلقة نقاش حول تحديات ومهددات استقرار سعر الصرف في السودان

نظمت الأمانة العامة لهيئة المستشارين، الأحد، حلقة نقاش حول تحديات ومهددات استقرار سعر الصرف في السودان وذلك بحضور ممثل وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف د. منتصر حسن زايد، والأمين العام لهيئة المستشارين د. عبدالعزيز علي كرار، وعدد من رؤساء الوحدات الحكومية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية وأساتذة الجامعات بجانب عدد من الخبراء والمختصين والجهات ذات الصلة.

ولدى مخاطبته فاتحة أعمال حلقة النقاش حيا ممثل وزير شؤون مجلس مجلس الوزراء القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة وهي تخوض معركة الكرامة لدحر مليشيا الدعم السريع مشيداً بهيئة المستشارين التي تُعد من أفضل المؤسسات التي ترفد مجلس الوزراء بالآراء والمقترحات والأفكار ذات الصلة بالموضوعات الحكومية ، مؤكداً إهتمام وزارة شؤون مجلس الوزراء بمخرجات هذه الحلقة والتي ستجد طريقها إلى متخذ القرار عبر قنوات مجلس الوزراء.

من جانبه أكد الأمين العام لهيئة المستشارين ان الهدف من قيام حلقة النقاش تبني رؤية إقتصادية شاملة تتجاوز الحلول قصيرة الأجل إلى إصلاحات هيكلية متكاملة تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية، مبيناً أهمية ربط الإنفاق بالموارد المتاحة والأولويات الإنتاجية.

إلى ذلك استعرضت حلقة النقاش ورقتين علميتين حول تحديات ومهددات استقرار سعر الصرف، ورؤية إستراتيجية لضبط سعر الصرف وكبح جماح التضخم.