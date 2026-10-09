مناوي: الما دايرنا هو خليهو يتمرد .. وابراهيم بقال: جريمتي الوحيدة وقفت في بيت ياسر العطا وقلت ليهو كان راجل تعال بيتك

قال حاكم إقليم دارفور “مني اركو مناوي” في لقاء مع مجموعة من الناشطين والفئات المجتمعية:

عقب تداول حديثي الأخير بشأن رفضي لتكوين أي مليشيا وما صاحبه من محاولات لتأويله أو تحريفه عن مقصده الصحيح ، استقبلت اليوم بمقر إقامتي بالخرطوم ، عدداً من صناع المحتوى والرأي والفنانين ، الذين جاءوا للاستفسار عن مقصدي من الحديث ، حيث أوضحت لهم حقيقة موقفي بكل وضوح ، أكدت لهم أن موقفنا ثابت وواضح وسنظل في صفوف شعبنا ، منحازين لوحدته وتماسكه ومتمسكين بمسؤوليتنا الوطنية تجاهه ولن يسمع عنا شعبنا يوماً أننا وقفنا ضده ، أو اتخذنا موقفاً يستهدف أمنه أو يمزق نسيجه الاجتماعي ، موقفنا لا يحتاج إلى تأويل وانحيازنا لشعبنا لا يقبل المزايدة ، فنحن جزء أصيل من هذا الشعب وسنظل في صفه مدافعين عن وحدته وسيادته .