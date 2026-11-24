أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن المسيرات التي استهدفت منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم انطلقت من إثيوبيا، في اتهام يضاف إلى سلسلة مواقف دولية متصاعدة.

وأعرب مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، في تغريدة على منصة “إكس”، عن إدانته للهجمات التي أطلقتها، بحسب التقارير، قوات الدعم السريع على حي سكني ومقار أممية في الخرطوم، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بها.

وحذر من أن ضربات مماثلة باستخدام مسيرات موردة من الخارج تقتل المدنيين يوميا في أنحاء السودان وتعيق العمل الإنساني، مطالبا بوقف تدفق الأسلحة، وخاصة المسيرات، وبالتوصل سريعا إلى اتفاق لهدنة إنسانية تفضي إلى إنهاء دائم للقتال ووصول إنساني مستدام.

من جانبها، أدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع واستهدف مبنى تابعا للأمم المتحدة، وأسفر عن إصابة ثلاثة من موظفي المنظمة.

واعتبرت الشبكة الهجوم انتهاكا خطيرا للحماية الممنوحة للمنشآت والعاملين في المجال الإنساني بموجب القانون الدولي الإنساني، وتصعيدا يهدد العمل الإنساني ويقوّض جهود تخفيف معاناة ملايين المدنيين، معربة عن بالغ قلقها إزاء تكرار الهجمات التي تطال المرافق المدنية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم باستخدام الطائرات المسيرة، بما في ذلك استهداف أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا مدنيين وأضرار طالت الأعيان والمنشآت المدنية.

وأكدت الوزارة رفض السعودية القاطع لهذه الاعتداءات، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية ومقار المنظمات الدولية وضمان سلامة العاملين فيها، وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة، مجددة موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على أمن السودان واستقراره ووحدته وسيادته ومؤسساته.

المصدر: روسيا اليوم (RT)