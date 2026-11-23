ناشد السودان نيجيريا قيادة تحرك دبلوماسي لدعم عودته إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أنه استوفى الشروط الأساسية اللازمة لاستعادة عضويته، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية ذات طابع تكنوقراطي.

وجاءت المناشدة على لسان وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني، السيد خالد علي الإعيسر، خلال وجوده في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث اعتبر أن الثقل السياسي الذي تتمتع به نيجيريا في غرب أفريقيا يؤهلها للاضطلاع بدور محوري في حشد الدعم لموقف السودان أمام المنظمة القارية.

وأوضح الإعيسر أن هذه المناشدة تستند إلى روابط تاريخية وإنسانية عميقة تجمع البلدين، مشيراً إلى أن السودان، عقب انفصال جنوب السودان، أصبح يجاور سبع دول، لكنه يحتفظ أيضاً بعلاقات تاريخية متجذرة مع نيجيريا، فضلاً عن عمق الروابط والتداخل الاجتماعي والإنساني مع عدد من دول الجوار الأخرى.

وقال: “من بين هذه الدول السبع، لا يمكن أن نجد علاقات عميقة الجذور تفوق تلك القائمة بين السودان ونيجيريا اليوم، ويعود ذلك إلى وجود ملايين السودانيين من أصول نيجيرية؛ أي مواطنين سودانيين ينحدرون من جذور نيجيرية”.

وأضاف: “إن ما يجمعنا هو روابط الدم المتأصلة بعمق بين مجتمعاتنا وقبائلنا في السودان، وهذا ما يجعلني أشعر بارتياح كبير وأنا أتحدث إليكم بوصفكم ممثلاً لصحيفة “ذا غارديان”، إحدى الصحف الرائدة في نيجيريا”.

وأشار الإعيسر إلى أن السودان يشعر بأنه في وطنه الثاني داخل نيجيريا، نظراً لما يبديه الشعب النيجيري من تفهم لمعاناة السودانيين، معرباً عن أمله في أن تسهم نيجيريا ووسائل إعلامها في تصحيح الصورة المتداولة بشأن الحرب الدائرة في السودان.

وقال الوزير: “إن الحرب في السودان تدور، وفق توصيفنا، بين حكومة مركزية تحظى بدعم البلاد بأكملها، ومليشيا تتلقى دعماً من دول أجنبية، وتستقطب عناصر من المليشيات والمرتزقة من مختلف أنحاء العالم”.

وأكد أن نيجيريا، “بما تمتلكه من ثقل سياسي ومكانة بوصفها دولة كبرى في غرب القارة الأفريقية، قادرة على أداء دور فاعل في الدفع باتجاه استعادة السودان عضويته في الاتحاد الأفريقي”.

وذكّر الإعيسر بأن السودان يُعد من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي أصبحت لاحقاً الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن تعليق عضويته جاء على خلفية مطالبة الاتحاد بتشكيل حكومة مدنية تكنوقراطية، وهو الشرط الذي أكد أن السودان استوفاه الآن.

وقال: “كما تعلمون، فإن السودان من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، ونعتقد أننا استوفينا جميع المتطلبات اللازمة لاستعادة عضويتنا، إذ إن السبب الوحيد الذي دفع الاتحاد الأفريقي إلى تعليق عضويتنا كان اشتراط تشكيل حكومة مدنية تكنوقراطية”.

وفي هذا السياق، يُشار إلى تعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً لوزراء السودان في 31 مايو 2025، بقرار من مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باعتباره دليلاً على استيفاء هذا الشرط.

ويُعد إدريس شخصية معروفة على الصعيد الدولي؛ إذ التحق بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عام 1982، وتولى منصب مديرها العام عام 1997، قبل أن يعود إلى السودان ويخوض الانتخابات العامة لعام 2010 مرشحاً مستقلاً، حيث حلّ في المركز السادس.

وبتوليه رئاسة الحكومة، أصبح إدريس أول رئيس وزراء مدني للسودان منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022، وهي خطوة تقول الخرطوم إنها تستكمل مسار الانتقال إلى حكومة ذات طابع تكنوقراطي.

وأكد الإعيسر أن السودان يتطلع إلى دور نيجيري فاعل في هذا المسار، قائلاً: “نعتقد أن بإمكان نيجيريا الآن الاضطلاع بدور رئيسي من خلال إقناع الاتحاد الأفريقي بأن السودان قد استوفى الشرط الذي يؤهله للعودة إلى المنظمة عضواً كامل العضوية”.

وأضاف أن حكومة السودان وشعبه يكنّان تقديراً واحتراماً كبيرين للرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، ويعملان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.