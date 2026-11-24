تفقد والي ولاية النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، صباح الأحد، عدداً من المخابز والأفران بمحليتي كوستي وربك، للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر مدخلات الإنتاج والجهود المبذولة لتذليل المعوقات التي تواجه أصحاب المخابز، بما يضمن استمرار توفير الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

​وعقد الوالي اجتماعاً موسعاً ضم لجنة أمن محلية كوستي واتحاد المخابز وممثلي المواصفات والمقاييس والأمن الاقتصادي، بحث من خلاله الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه قطاع المخابز.

​واستعرض التدابير التي تتخذها حكومة الولاية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بسلعتي الوقود والخبز، والعمل على توفير الخبز بأسعار ميسرة.

​وأشاد الوالي بجهود اتحاد المخابز ودوره في استمرار توفير الخبز للمواطنين رغم تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف الدقيق ومدخلات الإنتاج، مؤكداً اهتمام حكومة الولاية بتوفير الكميات الكافية من الدقيق للمخابز لتوفير الخبز بأسعار مناسبة، وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين التي تمثل أولوية قصوى لحكومته.

​وشدد على ضرورة التنسيق بين حكومة الولاية واتحاد المخابز وجهاز حماية المستهلك، والالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة الغذائية واللوائح المنظمة لعمل المخابز.