أشاد وزير التعليم والتربية الوطنية، البروفيسور التهامي الزين حجر، بجهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ومبادراتها الداعمة للتعليم في السودان، داعياً إلى توجيه جزء من تمويل البنك الدولي البالغ 100 مليون دولار لدعم طباعة الكتاب المدرسي وتوفير حلول عاجلة لتلبية احتياجات الطلاب.

وبحث الوزير، لدى لقائه بمكتبه بالخرطوم الاثنين، وفد اليونسيف برئاسة مديرة مكتب المنظمة بالسودان، أنجيلا كارني، وبمشاركة مدير قطاع التعليم بالمنظمة دانيال بهيتا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في دعم العملية التعليمية، خاصة في مجال طباعة الكتاب المدرسي.

وأكد التهامي جاهزية الوزارة للدخول في ترتيبات عملية مع اليونسيف لتسريع تنفيذ دعم طباعة الكتاب المدرسي، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى الجوانب الفنية المتعلقة بالطباعة، وشدد على أهمية إحكام التنسيق معها لضمان توجيه الدعم وفقاً لأولويات واحتياجات قطاع التعليم.

وأوضح أن اللقاء يأتي استكمالاً للمناقشات السابقة مع مستشار مجلس السيادة بشأن دعم طباعة الكتاب المدرسي، والوقوف على ما تم التوصل إليه من مقترحات وحلول عملية.

من جانبها، استعرضت مديرة مكتب اليونسيف بالسودان الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن دعم البنك الدولي، مؤكدة جاهزية اليونسيف للتنسيق مع الوزارة وتوجيه الدعم نحو أولوياتها، وفي مقدمتها طباعة الكتاب المدرسي.