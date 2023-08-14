الصحة بالشمالية ومنظمة ميدقلوبال يوقعان مذكرة تفاهم لدعم النظام الصحي





كشف وزير الصحة والتنمية الإجتماعية بالشمالية المكلف د. نزار عثمان محمد الأمين عن توقيع وزارته مذكرة تفاهم مع منظمة ميدقلوبال الأمريكية لدعم مستشفي وادي حلفا والنظام الصحي بالولاية بمبلغ مليون ومئتي ألف دولار أمريكي وقال عقب إجتماع عقده بالعاصمة المصرية القاهرة مع مدير الطوارئ والبرامج بمنظمة ميدقلوبال الأمريكية السيد ديفيد بلوك والمدير الإقليمي للبرامج بالمنظمة د. محمد عباس ومدير المشاريع بالمنظمة د. محمد عبدالمنعم قال إن هناك عدد من مذكرات التفاهم وقعت بين الجانبين لدعم وتعزيز العمل من أجل خدمة المواطنين. وأشار وزير الصحة والتنمية الإجتماعية بالشمالية المتواجد حاليا بالقاهرة في مهمة رسمية تتعلق بدعم القطاع الصحي بالولاية وتوفير مطلوباته في الاتصال الهاتفي الذي أجرته معه سونا إلى أن هناك مشروع عيادات سينفذ بمدينة وادي حلفا ومعبر أرقين على الحدود السودانية المصرية فضلا عن دعم مستشفي حلفا موضحاً أن الإجتماع ناقش جميع الأوضاع الصحية بالولاية الشمالية والسودان بصورة عامة واستكمال اللمسات الأخيرة لنقل الأدوية والمعدات الطبية للولاية خلال الأيام القليلة المقبلة وأكد على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم النظام الصحي خاصة وأن البلاد تمر بأزمة حقيقية ناتجة عن تمرد مليشيا الدعم السريع منذ الخامس عشر من أبريل الماضي وماترتب علي ذلك من آثار سالبة في المجتمع خاصة القطاع الصحي وقال د. نزار عثمان إنه أطلع مسؤولي منظمة ميدقلوبال الأمريكية على كافة الأوضاع الصحية التي يمر بها سكان الولاية الشمالية والقادمين إليها من العاصمة الخرطوم بسبب الحرب مشيراً إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع تعاني أمراضاً مزمنة ما يتطلب التدخل العاجل وتوفير الأدوية المنقذة للحياة، أدوية الطوارئ ومستلزمات مراكز غسيل الكلي، مشيراً إلى التردد الزائد على المرافق الصحية بالولاية وأعلن عن توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالشمالية ومنظمة ميد قلوبال الأمريكية لدعم مستشفي وادي حلفا والنظام الصحي بالولاية بمبلغ مليون ومئتي ألف دولار أمريكي فيما جدد المدير الإقليمي للبرامج بمنظمة ميدقلوبال الأمريكية في الاتصال الهاتفي لسونا د. محمد عباس جاهزيتهم لدعم وتطوير النظام الصحي بالولاية الشمالية خاصة مستشفي وادي حلفا وتطويره وعيادات صحية بالمعابر الحدودية مثمناً تعاون وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالشمالية وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ مشاريع دعم الصحة وأكد د. محمد عباس أن هناك العديد من المشاريع ستنفذ فوراً عقب التجهيز لها ستخدم كافة المواطنين مشيراً إلى التعاون المثمر بينهم في منظمة ميدقلوبال الأمريكية ووزارة الصحة بالولاية الشمالية فضلا عن المشاريع ذات الديمومة فيما شكر مدير الطوارئ بمنظمة ميدقلوبال الأمريكية د/ ديفيد بلوك وزارة الصحة بالشمالية ووزيرها على تعاونه الكبير مؤكداً أن المستقبل فيه الكثير دعماً للنظام الصحي بالشمالية.

وكاله سونا