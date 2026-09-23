التعليم العالي: 78 مركزاً للإرشاد والتوجيه والتقديم الإلكتروني للعام 2026–2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجهيز 78 مركزاً للإرشاد والتوجيه والتقديم الإلكتروني المرجعية للقبول بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2026–2027، موزعة على 11 ولاية وإقليماً، لتقديم خدمات الإرشاد والمساعدة والتسهيلات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التقديم.

وأكدت الدكتورة أحلام علي شريف، مديرة الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، في تصريحات صحفية اكتمال ترتيبات عمل المراكز، لتقديم الخدمات والإرشادات لطالبي الخدمة، ومساعدة الطلاب على إكمال إجراءات التقديم الإلكتروني بصورة صحيحة، مشيرةً إلى أن توزيع هذه المراكز يهدف إلى توسيع نطاق الإسناد المباشر للطلاب وتيسير إجراءات القبول.

وأوضحت أن المراكز المرجعية تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والكليات، وتوفر للطلاب الدعم والإرشاد المباشر في عدد من الإجراءات، من بينها التقديم الإلكتروني، والسداد، واختيار الرغبات، واستكمال البيانات، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات وضوابط القبول.

وأشارت إلى أن ولاية الخرطوم تضم العدد الأكبر من المراكز، بواقع 43 مركزاً موزعة على الجامعات الحكومية والخاصة والكليات، تليها ولاية الجزيرة بـ11 مركزاً، فيما تضم ولاية البحر الأحمر 4 مراكز. وتضم كل من ولايات نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض وشمال كردفان 3 مراكز لكل منها، بينما تضم ولايات سنار والقضارف وكسلا وإقليم النيل الأزرق مركزين لكل منها.

وبيّنت أن المراكز تغطي عدداً من المدن، من بينها الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، وود مدني، وسنار، وسنجة، وعطبرة، والدامر، وبربر، ومروي، وكريمة، وبورتسودان، وربك، والقضارف، وكسلا، والدمازين، والأبيض، إلى جانب عدد من المراكز الأخرى.

وأكدت أهمية استفادة الطلاب وأولياء الأمور من المراكز المرجعية، باعتبارها نقاطاً معتمدة للإرشاد والمساعدة خلال فترة التقديم، داعيةً الطلاب إلى التأكد من صحة المعلومات والبيانات المطلوبة قبل الشروع في إجراءات التقديم، والالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة للقبول للعام الدراسي 2026–2027م.

وتشرف على المراكز المرجعية إدارات ومسؤولون جرى تحديدهم في كل مركز، لتقديم الدعم والإرشاد للطلاب ومساعدتهم على إكمال إجراءات التقديم الإلكتروني خلال فترة القبول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيع نطاق الإسناد المباشر للطلاب، وتيسير إجراءات التقديم الإلكتروني، والحد من الصعوبات التي قد تواجه المتقدمين، بما يسهم في إكمال إجراءات القبول بصورة منظمة وسلسة.

وبحسب القائمة المعتمدة، يبلغ إجمالي عدد مراكز الإرشاد والتوجيه والتقديم الإلكتروني المرجعية 78 مركزاً، موزعة على 11 ولاية وإقليماً.

سونا