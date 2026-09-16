مفوضية العون الإنساني تكرّم أسر الشهداء وذوي الإعاقة والأسر المتأثرة بالحرب بسنار

​ كرّمت مفوضية العون الإنساني بولاية سنار، بحضور مفوض العون الإنساني د. سلوى آدم بنية، اليوم أسر الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المتأثرة بالحرب والشرائح الضعيفة بالمجتمع، وذلك خلال فعالية جماهيرية شهدت حضوراً واسعاً ومشاركة عدد من مكونات المجتمع بولاية سنار.

​وأشاد والي سنار اللواء الركن (م) الزبير حسن السيد، بالدور الذي تضطلع به مفوضية العون الإنساني بولاية سنار في دعم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الولاية تجاوزت مرحلة الحرب إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ومشيداً في الوقت ذاته بالجهد الشعبي الذي أسهم في استعادة عافية الولاية.

​وكشف والي سنار عن تحديد احتياجات الولاية من المشروعات التنموية اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

​من جانبها، أكدت مفوض العون الإنساني د. سلوى آدم بنية أن المفوضية ستظل راعية وداعمة للشرائح الضعيفة في المجتمع، مؤكدةً أن زيارتها إلى ولاية سنار تأتي للوقوف على احتياجاتها ودعم جهود الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.

​وأشارت إلى أن ولاية سنار تعرضت لتخريب واسع خلال الحرب، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية والإنسانية، مؤكدةً أن المفوضية ستقدم كل ما تستطيع من دعم للولاية.

​وكشفت د. سلوى عن قلة عدد المنظمات العاملة بولاية سنار، داعية إلى دخول المزيد من المنظمات لتقديم الخدمات للمواطنين في مواقعهم، ومؤكدة فخرها بما تقوم به مفوضية العون الإنساني بالولاية من اهتمام بالشرائح الضعيفة.

​بدوره، قدّم مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي صوت شكر للمفوضية على دعمها المتواصل للولاية وتسيير القوافل والمساعدات لمختلف شرائح المجتمع، مؤكدًا أن العهد مع أسر الشهداء والشرائح الضعيفة من المجتمع لن يتزحزح، وأن المفوضية ستواصل أداء دورها تجاه هذه الفئات.

​من جهته، أكد رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار اللواء الركن (م) النور عبد الرحمن سعيد أن تكريم أسر الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المتأثرة بالحرب يمثل وفاءً لمن قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

​وأشاد النور بجهود مفوضيتي العون الإنساني الاتحادية والولائية وحكومة ولاية سنار في دعم أسر الشهداء والشرائح الضعيفة، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم.

​وأكد رئيس اللجنة المجتمعية بمدينة سنجة خضر شيخ إدريس أن النجاح الذي حققه مركز النور للمكفوفين جاء ثمرة للدعم الذي قدمته المفوضيتان الاتحادية والولائية، مشيداً بالاهتمام المتواصل بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

سونا