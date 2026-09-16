وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه لاستئناف نشاط كرة السلة بالبلاد

التقى وزير الشباب والرياضة البروفسير أحمد آدم، بمكتبه اليوم، رئيس الاتحاد السوداني لكرة السلة الأستاذ أسامة فضل السيد، بحضور المهندس عز الدين الحاج، رئيس دعم الأنشطة الشبابية والرياضية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بواقع كرة السلة في السودان، إلى جانب جهود الاتحاد الرامية إلى استئناف ومزاولة النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة، بعد التوقف الذي فرضته ظروف الحرب.

وأكد الوزير أن كرة السلة لها دور فاعل في تنمية قدرات الشباب واكتشاف المواهب الرياضية.

وأشار إلى أن توقف النشاط خلال الفترة الماضية جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً وقوف وزارة الشباب والرياضة ودعمها الكامل للاتحاد السوداني لكرة السلة بما يسهم في استعادة النشاط وتطوير اللعبة.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من طلاب كليات التربية الرياضية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة الرياضية، بما يتيح لهم فرصاً عملية ويعزز من جهود تأهيل الكوادر الرياضية في مختلف المجالات.

من جانبه استعرض رئيس الاتحاد السوداني لكرة السلة الأستاذ أسامة فضل السيد خطط الاتحاد للعودة إلى النشاط، مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتوفير البيئة المناسبة لعودة منافسات كرة السلة وتنشيط برامجها.

وتم الاتفاق على العمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستعادة نشاط كرة السلة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وسط الشباب.

سونا