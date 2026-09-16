مجلس الكنائس السوداني ينظم صلاة جامعة من أجل السلام في السودان يوم السبت

ينظم مجلس الكنائس السوداني، عبر اللجنة العليا للصلاة من أجل السودان، يوم السبت المقبل 19 سبتمبر 2026، لقاءً عاماً للصلاة من أجل السلام والأمان في السودان، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بمعرض الخرطوم الدولي.

​ويأتي اللقاء في العاصمة الخرطوم بعد تحريرها من دنس المليشيا، وفي ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.

​وتستند الدعوة إلى رسالة روحية تؤكد أن الصلاة تمثل مساحة للرجاء والتضامن في مواجهة الألم والانقسام، تحت شعار: «تعالوا بقلبٍ واحد .. معاً نصلي من أجل السودان».

​وأكدت اللجنة المنظمة أن الدعوة مفتوحة للجميع، داعية السودانيين من مختلف الكنائس والمجتمعات إلى المشاركة في هذه الصلاة الجامعة.

سونا