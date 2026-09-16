بدء أعمال كنترول وتصحيح الشهادة المتوسطة بالشمالية

بدأت اليوم بمدينة دنقلا، حاضرة الولاية الشمالية، أعمال كنترول وتصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة بالولاية، وذلك بعد اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة.

​وشهد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالشمالية الأستاذ تجاني إبراهيم محمد عز الدين، ومدير المرحلة المتوسطة الأستاذ مجدي عكاشة، وعدد من قيادات التعليم، مراسم أداء القسم للمعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال الكنترول والتصحيح.

​وأكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم لدى مخاطبته مراسم أداء القسم، حرص الوزارة على توفير البيئة المناسبة لأعمال الكنترول والتصحيح والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية.

​وأشار إلى أن الوزارة ظلت طوال الأعوام الثلاثة الماضية تعمل على استمرار العملية التعليمية وأداء الامتحانات، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

​وأضاف أن استمرار التعليم والامتحانات يمثل تأكيداً على صمود الدولة ومؤسساتها واستمرار رسالتها التعليمية.

​وقال إن أعمال الكنترول تمثل حصاداً لجهود الطلاب خلال العام الدراسي، داعياً المشاركين في الكنترول إلى بذل أقصى درجات الجهد وتحمل المسؤولية وأداء الرسالة بكل أمانة ودقة وفي الزمن المحدد.

​الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين جلسوا للشهادة المتوسطة لهذا العام بالشمالية يبلغ (14.437) طالباً وطالبةً.

سونا