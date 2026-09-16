لجنة فنية تتابع خطط تطوير النظام المعلوماتي الصحي بولاية الجزيرة

​ استقبل الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة والوزير المكلف، بمكتبه اليوم وفد لجنة الطواف الميداني بمركز معلومات الولاية برئاسة الأستاذ هشام عبد الله البشرى، بحضور قيادات التخطيط وتقنية المعلومات بالوزارة، للوقوف على جاهزية واحتياجات مركز تقنية المعلومات بالقطاع الصحي.

​وتأتي الزيارة ضمن خطة الولاية لتقييم واقع مراكز المعلومات بالوزارات والمحليات، وحصر الكوادر التقنية والأجهزة والشبكات والبرامج المستخدمة، تمهيداً لتهيئتها وتأمين احتياجاتها الرقمية بما يعزز التحول الرقمي ويدعم سرعة اتخاذ القرار.

​وأكد الأستاذ هشام عبد الله البشرى أن اللجنة تعمل على وضع تصور متكامل لترقية وتجهيز المراكز التقنية بالولايات وتأهيل بنيتها التحتية لضمان التكامل والتنسيق الاشتراكي.

​من جانبه، شدد الدكتور أسامة عبد الرحمن على أسبقية تطوير النظام المعلوماتي الصحي لكونه الركيزة الأساسية للتخطيط السليم وتوجيه الموارد، معلناً جاهزية الوزارة للتعاون الكامل لبناء نظام معلومات رقمي أكثر كفاءة.

​فيما أشار الدكتور عمر يوسف التاي، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية، إلى أن تحديث البنية التحتية والشبكات وتدريب الكوادر البشرية يضمن استدامة ورفع جودة الخدمات والمؤشرات الصحية بالولاية.

سونا