وزير البنى التحتية والنقل يبحث مع السفير السعودي فرص التعاون في النقل والبنية التحتية

​ بحث وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني هارون، خلال لقائه اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان د. زيد بن مخلد الحربي، فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والبنية التحتية.

​وتناول اللقاء أهمية قطاع النقل في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري، إلى جانب دور الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية في تعزيز حركة التجارة، وبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المشروعات ذات الأولوية، بحضور المدير العام لهيئة الموانئ البحرية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

​وأكد السفير السعودي حرص المملكة على مواصلة التواصل والتنسيق مع السودان، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاع النقل والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

​وأشاد وزير البنى التحتية والنقل بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب السوداني، مؤكدًا وجود خطط وبرامج للتعاون مع المملكة في عدد من مشروعات النقل والبنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.

​ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة البنى التحتية والنقل لتوسيع الشراكات مع الدول والمؤسسات ذات الصلة، واستقطاب الاستثمارات والخبرات، بما يدعم مشروعات إعادة الإعمار وتطوير الخدمات والبنية التحتية في السودان.

سونا