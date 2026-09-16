سياسية

محي الدين سالم يعقد اجتماعا مع وزير الدولة بالخارجية القطرية

2026/09/16
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عقد السفير محي الدين سالم وزير خارجية والتعاون الدولي اجتماعا مساء أمس بالدوحة مع الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية.
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، خلال الاجتماع، التأكيد على دعم دولة قطر الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته في السلام والتنمية والازدهار.

سونا

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2026/09/16