ورشة دور الإدارات القانونية في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل بكسلا

​ نظمت إدارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي والجودة والأداء بوزارة العدل، اليوم، الورشة التفاعلية الأولى بالإدارة القانونية بولاية كسلا، بعنوان «دور الإدارات القانونية بالولايات في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2026-2030»، بمشاركة عدد من منسوبي الإدارة القانونية بالولاية.

​وأكدت رئيس إدارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي والجودة والأداء بوزارة العدل، المستشار العام د. هويدا عثمان عبد الرازق، أن الورشة شهدت حراكاً وتفاعلاً إيجابياً من المشاركين، مشيرة إلى أنها تمثل بداية لطرح مشروعات تشغيلية لسياسات الوزارة ومنهجية الخطط التشغيلية، بما ينعكس إيجاباً على المواطن والمجتمع والدولة، ويسهم في الارتقاء بالأداء القانوني لمؤسسات الولاية، في إطار السياسات العامة للخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة العدل.

​وأوضحت د. هويدا أن انعقاد الورشة يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، وفي إطار ولاية الوزارة على أعمال الدولة القانونية، وتأكيداً على توسيع دائرة المشاركة القاعدية لمنسوبي الوزارة بالمركز والولايات، بما يعزز إسهام الإدارات القانونية في تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة.

سونا