شمال دارفور : انطلاق استرداد فروقات تذاكر حجج العام الماضي.. و385 متقدماً لحج هذا العام

​ أعلنت أمانة الحج والعمرة بولاية شمال دارفور، بدء عملية استرداد فروقات تذاكر حج موسم 1447هـ اعتباراً من اليوم، فيما كشفت أن عدد المتقدمين لحج موسم 1448هـ بلغ 385 حاجاً وحاجة حتى اليوم.

​وقال أمين الحج والعمرة بالولاية الأستاذ عبد الله الدومة أبكر عثمان، إن استرداد قيمة التخفيض الذي أقرته الشركات الناقلة يشمل الحجاج الذين سافروا جواً وبحراً، وسيتم التحويل مباشرة عبر التطبيقات البنكية لأصحاب الحسابات الشخصية، وكذلك للحجاج الذين سجلوا عبر حسابات أشخاص آخرين بعد إكمالهم لتحديث بياناتهم البنكية.

​وأضاف في تصريح ، أن قيمة الاسترداد تبلغ 250 ألف جنيه للحاج جواً، و200 ألف جنيه للحاج بحراً (أسِرّة)، و400 ألف جنيه للحاج بحراً (كراسي عادية).

​وفيما يخص موسم 1448هـ، أفاد الدومة أن العدد الحالي يعادل 8 أفواج بزيادة حاج واحد عن الربط المقرر للولاية، وتصدرت محلية الفاشر القائمة بـ 88 متقدماً، تليها مليط بـ 71، ثم السريف وسرف عمرة بواقع 56 لكل منهما، ثم طويلة وكبكابية بواقع 34 لكل منهما، بالإضافة إلى 46 متقدماً من محليات دار السلام والطويشة وكليمندو وأم كدادة واللعيت وكتم والواحة والطينة وكرنوي وأمبرو والمالحة.

​وتوقع أن تشهد الأيام المتبقية ارتفاعاً في أعداد المتقدمين لتتجاوز عشرة أفواج، مجدداً دعوته للراغبين في أداء الفريضة إلى الإسراع في إكمال إجراءاتهم عبر مكتب الأمانة بأم درمان – الثورة الحارة 22، أو عبر بوابة نسك سودان (http://nusk.gov.sd)، منوهاً إلى أن باب التقديم سيُغلق يوم 20 سبتمبر 2026 بناءً على توجيه المجلس الأعلى للحج والعمرة.

سونا