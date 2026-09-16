حكومة ولاية سنار تكرم مفوض العون الإنساني تقديراً لجهودها

​كرمت حكومة ولاية سنار ممثلة في لجنتها الأمنية ووزارة الصحة بالولاية والاتحاد العام للمرأة السودانية، مفوض العون الإنساني دكتورة سلوى آدم بنية والمفوض الولائي محمد عبد الفتاح بادي تقديراً لأدوارهما الكبيرة، وإسهاماتهما المتميزة في دعم العمل الإنساني وتوجيه المنظمات الدولية والوطنية في دعم الخدمات المختلفة.

​وعبر والي ولاية سنار اللواء الركن (م) الزبير حسن السيد عن ثقته الكاملة بعمل المفوضية، مثمناً في الوقت ذاته الجهد والعطاء المتصل للمفوضية الاتحادية بقيادة دكتورة سلوى آدم بنية.

​كما أشاد الدكتور إبراهيم العوض وزير الصحة المكلف بأداء المفوض الولائي محمد عبد الفتاح بادي في مختلف المجالات الإنسانية وتنسيقه مع كافة الوزارات والمنظمات المختلفة، وأثنى على عطاء المفوضية الاتحادية المتواصل لولاية سنار.

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