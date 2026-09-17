المدير التنفيذي لمحلية أم روابة يلتقي منظمة بلان العالمية

​التقى المدير التنفيذي لمحلية أم روابة الأستاذ أحمد عبد الواحد محمد بمكتبه اليوم، ممثل منظمة بلان العالمية قطاع كردفان الأستاذ النور أحمد النور، بحضور مفوض العون الإنساني بالمحلية المهندس محمد البدري عبد الرحمن، ومديرة إدارة الرعاية الاجتماعية الأستاذة اعتماد بلتون باشا، ومسؤول الإجراءات بالمفوضية الأستاذ حسن السعيد.

​وأوضح ممثل منظمة بلان العالمية قطاع كردفان الأستاذ النور أحمد النور، أن الهدف من اللقاء هو بحث كيفية تنفيذ مساحات صديقة للأطفال بمدينة أم روابة بتمويل من الشؤون العالمية الكندية عبر منظمة بلان العالمية، مشيراً إلى التنسيق الذي تم في هذا الجانب مع قطاع التنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان لإنشاء شبكات حماية الأطفال.

​وأكد مفوض العون الإنساني بالمحلية أن تنفيذ المساحات الصديقة للأطفال يعد التجربة الأولى على مستوى الولاية، مبيناً أنها تأتي ضمن المشروع الكندي الذي يستهدف الدعم النفسي والوسائل والخدمات الاجتماعية، ومؤكداً أن هذا البرنامج يخدم الأسرة والمجتمع.

​من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمحلية أم روابة الأستاذ أحمد عبد الواحد، التزام حكومة المحلية بدعم كافة الآليات والتدخلات الرامية إلى حماية الأطفال، مجدداً تأكيده بالتزام المحلية بتنفيذ المشروع بعد اختيار المواقع المحددة لذلك.

سونا