الجزيرة تتجه لتعميم مراكز البيع المخفض بالمحليات

تتجه حكومة ولاية الجزيرة إلى افتتاح مراكز للبيع المخفض في جميع محليات الولاية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار التكلفة والحد من آثار موجة ارتفاع الأسعار.

ووصف والي الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، خلال ترؤسه اليوم اجتماع معالجة ارتفاع الأسعار، موجة الغلاء بأنها الوجه الثالث لحرب المليشيا الإرهابية، مشدداً على الإسراع في فتح منافذ البيع المخفض بالتنسيق مع التجار والمؤسسة التعاونية العسكرية والغرف التجارية والصناعية.

وأعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك افتتاح مركز للبيع المخفض بنادي الجزيرة بود مدني، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار من الشركات للتجار أسهم في استقرار السوق وانخفاض سعر جوال السكر بأكثر من 70 ألف جنيه عن سعر أمس، فيما يتدخل ديوان الزكاة للمساهمة في خفض أسعار الذرة.

وأكد ممثل تجار الجملة أنس ميرغني محمد دعم التجار للجهود الحكومية والمشاركة في مراكز البيع المخفض، فيما أعلن ممثل وكلاء الدقيق والمخابز مدثر عبد الرحيم الالتزام بسعر ثلاث قطع خبز بألف جنيه، مؤكداً توفر الدقيق وعدم زيادة سعر الخبز.

وأعلن مدير إدارة التجارة بالولاية الدكتور الحارث يوسف الشيخ افتتاح مركز نادي الجزيرة والتوسع في التجربة بالمحليات، بينما دعا نائب المدير التنفيذي لمحلية ود مدني الكبرى بابكر ابن عوف إلى تكثيف الجهود لتوفير السلع بأسعار معقولة.

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