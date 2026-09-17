والي القضارف يخاطب ورشة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لإعداد التقرير الوطني الرابع

​دعا والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل لضرورة عكس ما أحدثته المليشيا المتمردة بالسودان من انتهاكات وجرائم بشعة في حقوق المدنيين، من انتهاكات جسيمة طالت الأطفال والنساء والعجزة، وتدمير لكافة البنيات التحتية التي تقدم الخدمات التعليمية والصحية والمياه.

​وقال الوالي خلال مخاطبته اليوم ورشة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بحضور عدد من المختصين بوزارة العدل وأعضاء حكومة الولاية، إن الدين الإسلامي يحض على كرامة وحفظ حقوق الإنسان، مشيراً في ذلك لانصهار عدد كبير من اللاجئين داخل المجتمع السوداني.

​وجدد الوالي الالتزام بتنفيذ كافة توصيات الورشة واستصحاب الانتهاكات الكبيرة على أهل السودان.

​واستعرض مولانا ياسر سيد أحمد، مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، ماهية حقوق الإنسان في الحريات القائمة على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية دون تمييز وتوفير الحماية.

​وأكد أهمية إعداد التقرير الوطني الرابع والذي يأتي في ظروف استثنائية والبلاد تشهد حرباً كبرى من قبل المليشيا المتمردة والخارجة عن القانون وارتكابها للجرائم وترويعها للمواطنين العزل.

​وجدد مولانا ياسر أهمية التعاون مع المجتمع الدولي وتطبيق الالتزامات القانونية لضمان توفير الحقوق وحمايتها.

​من جهته، أكد مولانا عبد المجيد السماني، مدير الإدارة القانونية بولاية القضارف، أهمية انعقاد هذه الورشة ذات الخصوصية للتداول البناء من أجل الوفاء بالالتزام الدولي في إطار التحضير للتقرير الوطني الرابع، مشيراً لخصوصية القضارف الحدودية وعلاقتها الوثيقة بحقوق الإنسان باعتبارها معبراً لكثير من الانتهاكات المتصلة بجرائم تهريب البشر والاتجار.

​وقال مولانا عبد المجيد إن التحديات التي تواجه السودان لن تحجب الإيمان بقدرة الوطن على النهوض من أجل حماية الإنسان وصون كرامته وترسيخ قيم العدالة وسيادة حكم القانون، داعياً لأهمية إبراز الآثار والانتهاكات الفظيعة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بحق الشعب السوداني، وأثر النزوح والتهجير القسري على إنسان الولايات الآمنة وبنيته التحتية ومستوى خدماته.

سونا