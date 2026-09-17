مفوض العون الإنساني بغرب كردفان يبحث مع مدير الهلال الأحمر بشمال كردفان تعزيز الدعم للنازحين

استقبل مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية شمال كردفان الأستاذ حذيفة فضل السيد بمكتبه أمس مفوض العون الإنساني بولاية غرب كردفان الأستاذ صبري يوسف جبارة، حيث بحث اللقاء أوضاع النازحين من غرب كردفان المقيمين بشمال كردفان، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لهم، خاصة بمدينة الأبيض.

كما تناول اللقاء الجهود والخدمات المقدمة للنازحين من غرب كردفان في ولايتي الخرطوم وشمال كردفان، إلى جانب الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، حيث أكد مفوض العون الإنساني بغرب كردفان أهمية دور الهلال الأحمر في تقديم الخدمات والمساعدات.

داعياً إلى تعزيز الدعم، خاصة في مجالات المساعدات الغذائية والدعم النقدي، وتدريب قيادات المجتمع وبناء قدراتهم في المجالات الخدمية.

من جانبه، أكد مدير الهلال الأحمر بشمال كردفان مواصلة الجمعية جهودها الإنسانية لتخفيف معاناة المتضررين والنازحين، بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بالولاية والشركاء.

مشيراً إلى حرص الجمعية على تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والإنسانية وتوحيد الجهود لتحسين مستوى الاستجابة، وفقاً للإمكانات المتاحة.

سونا