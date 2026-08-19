الشيخ موسى هلال يبحث مع وزير صحة دارفور دعم القوات المسلحة

التقى الشيخ موسى هلال، رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني، بمقر إقامته بالخرطوم امس، الأستاذ بابكر حمدين، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور والمستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية، بحضور عدد من مرافقيهما

واستهل حمدين اللقاء بالترحم على أرواح شهداء معركة الكرامة مشيداً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والقوات المساندة لها في مختلف جبهات القتال.

وأشاد وزير صحة إقليم دارفور بالموقف الوطني والتاريخي للشيخ موسى هلال وأبطال مجلس الصحوة الثوري السوداني، مؤكداً وقوفهم ودعمهم للقوات المسلحة والقوات المشتركة في معركة الكرامة .

وشدد سيادته على أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية بحق الشعب السوداني لا تسقط بالتقادم، داعياً إلى إعمال العدالة ومحاسبة كل من شارك أو ساهم في تلك الجرائم .

كما أكد أهمية محاربة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك المجتمعي ووحدة الصف الوطني .

من جانبه رحب الشيخ موسى هلال بزيارة الوزير والوفد المرافق له، معلناً تأييده للمقترحات التي طرحها بشأن القضايا الراهنة.

وأكد رئيس مجلس الصحوة ضرورة مواصلة دعم ومساندة القوات المسلحة السودانية.

كما رحب هلال بدعوة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، لإجراء حوار سوداني-سوداني داخل البلاد، واعتبرها خطوة مهمة لمعالجة جذور الأزمة السودانية بعيداً عن الوصاية والأجندات الخارجية.

واختتم اللقاء بتهنئة الجانبين للقوات المسلحة السودانية بمناسبة العيد الثاني والسبعين لتأسيسها، مؤكدين أنها المؤسسة الوطنية وصمام أمان البلاد، وأن “لا بديل للقوات المسلحة إلا القوات المسلحة”.

سونا