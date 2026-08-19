مجلس عمداء جامعة النيل الأبيض يطمئن على انتظام الدراسة ويؤكد جاهزية الجامعة للتقديم الإلكتروني

اطمأن مجلس عمداء جامعة النيل الأبيض في اجتماعه الثالث للعام 2026 برئاسة البروفسير الشاذلي عيسى حمد مدير جامعة النيل الأبيض والذي انعقد بإدارة الجامعة بكوستي مساء أمس، اطمأن على سير العملية الأكاديمية بمختلف كليات الجامعة.

وأعلن جاهزية الجامعة لتقديم خدمات التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي السودانية واستعرض الاجتماع تقرير أمين الشؤون العلمية الدكتور بشارة عيسى حمد حول موقف الدراسة بالكليات والدفعات المختلفة، والفصول التي اكتملت دراستها وتلك التي تواصل الدراسة، حيث أشاد أعضاء المجلس بما عكسه التقرير من انتظام وتقدم في العملية التعليمية.

كما اطلع المجلس على تقرير حول بوابة أعضاء هيئة التدريس والجهود المبذولة لتطوير الخدمات الإلكترونية الداعمة للعمل الأكاديمي والإداري.

وأكد مدير الجامعة جاهزية الجامعة لإنشاء مركز متكامل لخدمات التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي السودانية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم والتحويل للطلاب وفق اللوائح والضوابط المعتمدة.

ووجّه البروفيسور الشاذلي بضرورة التوسع في التعامل الإلكتروني بالمعاملات الإدارية تعزيزاً لجهود التحول الرقمي، وأشاد بالأداء المتميز لعمداء الكليات ومنسوبيها لما بذلوه من جهود انعكست إيجاباً على الأداء العام للجامعة.

من جانبه استعرض الدكتور عبدالرزاق محمود، عميد عمادة المكتبات تحديثات مجلة جامعة النيل الأبيض، مشيراً إلى إدراجها في منظمة Crossref .

ومنح معرفات الوثائق الرقمية (DOI) لجميع البحوث والمقالات المنشورة منذ العدد الأول، بالإضافة لحصول المجلة على معامل تأثير عربي بلغ 1.6، بما يعزز جودة النشر العلمي ومكانة الجامعة الأكاديمية.

وفي ختام الاجتماع، دعا مدير الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين إلى المشاركة الفاعلة في الورش والمؤتمرات العلمية.

واكد دعم الجامعة للبحث العلمي، مشيراً إلى تخصيص 2% من إيرادات الجامعة لتمويل الأنشطة البحثية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والتطوير المؤسسي.

سونا